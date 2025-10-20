#АЭС в Казахстане
Происшествия

Парень чудом выжил, попав под поезд в центре Семея

парень пострадал, попав под колеса поезда в центре семея, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 22:45 Фото: pixabay
В Семее под колеса пассажирского поезда попал парень 23 лет. Он выжил буквально чудом, но потерял часть ноги и получил множество травм, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, отмечает КТК, что пострадавший попросту не заметил движущийся состав.

"Парень был в наушниках, капюшоне, с сотовым телефоном шел – не видел, что переезд закрыт, машины стоят и поезда. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", – рассказал замначальника ОП на транспорте на ст. Семей Ербол Кожакарим.

Как уточняется, молодой человек переходил закрытый переезд в районе рынка, когда его сбил локомотив. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, парень оказался под составом и с множественными травмами был госпитализирован.

Полицейские и медики просят граждан быть крайне осторожными, переходя железнодорожные пути. Весной на этом же самом месте под колесами поезда погибла женщина. Ее буквально перерезало пополам. И вот новое ЧП.

"После стабилизации состояния по экстренным показаниям был взят на операцию. Произведена операция – ампутация правой голени на уровне средней трети голени. После стабилизации состояния сегодня, 20 октября, пациент был переведен в отделение политравмы". Завотделением политравмы БСМП г. Семея Дарын Бахтыбаев

Ранее сообщалось, что казахстанец выжил, попав под поезд.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
