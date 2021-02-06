Казах или кыргыз: отец Димаша Кудайбергена рассказал историю происхождения его семьи

Отец известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Канат Айтбаев развеял слухи по поводу родословной его семьи, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik.kz.

Канат Айтбаев поделился историей происхождения его семьи на своей странице в Facebook.

Ранее в социальных сетях разгорелась бурная дискуссия по поводу того, чьим потомком — казахов или кыргызов — является Димаш Кудайберген. Споры разгорелись после того, как в Сети появилось интервью, в котором Димаш рассказал, что он принадлежит к казахскому ру (роду) под названием "кыргыз". Кыргызстанский сайт factcheck.kg исследовал этот вопрос и пришел к выводу, что певец является потомком кыргызов, которые по разным причинам осели в Казахстане в XVIII веке и быстро ассимилировались с казахами.

Моя бабушка Рахима происходит из рода Быламык, который относится к роду Жакайым из рода Алим. Повзрослев, она вышла замуж за человека по имени Толеубай, который происходил из родов Талпак и казахского рода Кыргыз, - написал Канат Айтбаев.

Далее Айтбаев поделился историей, как у пары родились несколько детей. В 1930-е годы Толеубай умер во время голода, а бабушка была вынуждена временно сдать детей в детдом и в годы смуты потеряла с ними связь.

Оставшиеся в ауле старейшины посовещались и выдали Рахиму за вдовца Айтбая, который происходил из рода Тилеубай. Этот род относится к роду Барак, который входит в казахский род Кыргыз, а в последующем и в род Алим.

С поддержки родни они образовали семью. Недолгое время спустя на свет появился мой отец, которого назвали Кудайбергеном. Когда отцу было 7-8 лет, случилось еще одно радостное событие - нашелся сын моей бабушки от Толеубая по имени Аязбай. Айтбай устроил по этому поводу той и принял его в семью, - поделился Айтбаев.

Однажды Айтбай упал с лошади и покалечился. Травмы оказались тяжелыми, перед смертью дедушка позвал к себе Аязбая и сказал: "Сынок, ты повзрослел, а мое время подошло к концу. Береги своего младшего брата Кудайбергена, доверяю его тебе". Спустя какое-то время умерла и мать семейства.

Он также рассказал, что когда умер дедушка, его отцу было всего девять лет. Аязбай, верный своему слову перед отцом, вырастил младшего брата Кудайбергена.

Мой отец вырос при поддержке родов Жакайым и Барак. Вернувшись из армии, он получил благословение брата и пошел учиться в Алматинский сельскохозяйственный институт. Во время учебы он познакомился с моей матерью по имени Миуа, которая приехала из актюбинского Шалкара. Она происходит из рода Кабак, который относится к роду Алим, - заключил отец Димаша.

У Кудайбергена и Миуа родились трое детей: отец Димаша - Канат, Гульзира и Нургуль. В 1993 году Канат закончил институт и женился на Светлане, которая происходит из рода Алим.

Сейчас у нас двое сыновей и одна дочь. Мы благополучно живем вместе с родителями под одной крышей. Мы не имеем отношения к кыргызской нации, - заключил Айтбаев.

В комментария Канат Айтбаев просил пользователей не обижаться на "различные мнения" и заявил, что его семья с большим уважением относиться к кыргызам.