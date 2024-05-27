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Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью

Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 09:26 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген показал команду, с которой уже много лет работает в Китае, сообщает Zakon.kz.

Фото артист выложил на своей странице в Instagram 27 мая.

"Моя китайская команда со мной почти восемь лет. За это время мы действительно стали семьей", – подписал Димаш изображение.

Очень большой блок творчества Димаша Кудайбергена связан с Китаем. В 2017 году он принял участие в пятом сезоне вокального конкурса Singer китайского телеканала Hunan TV. Заняв второе место, он покорил китайскую публику. Затем Димаш подписал контракт с агентством Black Gold Talent в Пекине.

Певец часто радует поклонников фото и видео с выступлений в КНР.

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