Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью

Казахстанский певец Димаш Кудайберген показал команду, с которой уже много лет работает в Китае, сообщает Zakon.kz.

Фото артист выложил на своей странице в Instagram 27 мая.

"Моя китайская команда со мной почти восемь лет. За это время мы действительно стали семьей", – подписал Димаш изображение.

Очень большой блок творчества Димаша Кудайбергена связан с Китаем. В 2017 году он принял участие в пятом сезоне вокального конкурса Singer китайского телеканала Hunan TV. Заняв второе место, он покорил китайскую публику. Затем Димаш подписал контракт с агентством Black Gold Talent в Пекине.

Певец часто радует поклонников фото и видео с выступлений в КНР.