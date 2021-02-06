В Атырау полицейский вымогал деньги у узбекистанцев

В Атырау полицейский незаконно отбирал документы у иностранцев, сообщает zakon.kz.

22 января приговором суда №2 Атырау старший оперуполномоченный Управления криминальной полиции Департамента полиции по Атырауской области, капитан полиции Зулкашев Р. осужден к 5 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и лишением звания капитан полиции. пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Как уточнили в ведомстве, он подозревался в превышении полномочии в целях извлечения выгоды, путем незаконного изъятия паспортов граждан Республики Узбекистан с целью получения денежных средств за возврат.