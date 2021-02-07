Акмолинская область в "красной" зоне: Той на 200 человек устроили в Кокшетау

В городе Кокшетау Акмолинской области было выявлено массовое мероприятие на 200 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДСЭК Акмолинской области.

Как сообщили в ДСЭК, мониторинговой группой был проведен рейд, в ходе которого выявили проведение массового мероприятия. Фирма ТОО "Тиолайн" проводила корпоратив на 200 человек в ресторане "Хан Сарай".

Кокшетауским городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля в отношении организатора мероприятия и заведения будут приняты меры в соответствии со статьей 425 ч. 1 КоАП РК. ДСЭК Акмолинской области

Также 6 февраля 2021 года в селе Кабанбай батыра Целиноградского района 80 человек собрались на той по случаю 70-летия местного жителя.

Материал массового мероприятия был переданы в санитарную службу.

По матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 февраля, Акмолинская и Павлодарская области все еще находятся в "красной" зоне.