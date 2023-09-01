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В Жетысуской области 11 человек отравились на свадьбе

В Жетысуской области 11 человек отравились на свадьбе Фото: pexels
Жители села Кабанбай в Жетысуской области массово попали в больницу после свадебного тоя в ресторане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают корреспонденты Первого канала "Евразия", 20 гостей после трапезы резко почувствовали себя плохо. 11 человек пришлось положить в больницу, еще 9 от госпитализации отказались. У всех – инфекция, но какая, пока неизвестно.

Специалисты уже отобрали пробы пищи и смывы из точки общепита.

По информации заместителя руководителя санэпидем департамента области Самата Ахметова, в ходе расследования выяснено, что употребляли в пищу как готовые блюда из ресторана, так и блюда, которые были приготовлены в домашних условиях.

"Сейчас проводится расследование, материалы будут направлены в районный отдел полиции", – сказал Ахметов.

К счастью, сельчане уже в удовлетворительном состоянии. Виновным может грозить административное наказание.


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Елена Вебер
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