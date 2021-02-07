Более 800 автомобилей скопилось на дорогах Акмолинской области. Названа причина

В Акмолинской области из-за непогоды образовалось скопление автотранспорта, передает zakon.kz.

Утром 7 февраля образовалось скопление автотранспорта на рубежах из Щучинска по направлению в Нур-Султан, при выезде из Нур-Султана в сторону Кокшетау и в сторону Костанайской области. Скопилось более 800 легковых и грузовых автомашин, которые ожидали открытия автодорог и сопровождения. В 13:15 из Нур-Султана в направлении Щучинска выехала колонна автотранспортных средств (около 300 автомашин) в сопровождении сотрудников полиции и работников дорожных служб. официальный представитель МЧС РК Талгат Уали

Также, по его словам, колонна из 500 автомобилей в сопровождении полиции и дорожных служб направлена в Нур-Султан.

В 15:30 пропуск автотранспортных средств из Щучинска и Нур-Султана приостановлен. В настоящее время на автодороге Костанайской области скопления автомашин нет, - уточнил Уали.

Фото: МЧС РК

С 6 февраля в восьми регионах страны: Нур-Султане, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях были закрыты автодороги в связи с ухудшением погодных условий​ (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость)​.

Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. В зимний период, прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения, - заключил Уали.