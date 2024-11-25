Названа основная причина скопления более 400 грузовых авто на границе Казахстана и Узбекистана

В пункте пропуска "Тажен" на казахстанско-узбекистанском участке государственной границы образовалась очередь из более 400 грузовых автотранспортных средств на выезд за пределы РК, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области 25 ноября 2024 года уточнили, что основной причиной скопления является открытие автомобильной дороги "Даут-Ата – Конырат" (400 км) в Республике Узбекистан, в связи чем наблюдается наплыв грузовых автотранспортных средств.

Фото: ДГД по Мангистауской области

"Кроме того, на данный момент в пункте пропуска "Тажен" проводятся строительно-монтажные работы в рамках модернизации и технического дооснащения пункта пропуска", – добавили в ведомстве.

В связи с этим ДГД по Мангистауской области, во избежание длительного ожидания пропуска через государственную границу, рекомендует выбирать альтернативные маршруты перевозки товаров либо закладывать больше времени на доставку товаров.

Фото: ДГД по Мангистауской области

Со стороны ДГД по Мангистауской области приняты дополнительные меры, направленные на ускорение таможенных операций.

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В начале ноября 2024 года сообщалось, что огромная пробка образовалась на границе Казахстана с Россией.