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Законодательство РК

Названа основная причина скопления более 400 грузовых авто на границе Казахстана и Узбекистана

Названа основная причина скопления более 400 грузовых авто на границе Казахстана и Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 11:24 Фото: ДГД по Мангистауской области
В пункте пропуска "Тажен" на казахстанско-узбекистанском участке государственной границы образовалась очередь из более 400 грузовых автотранспортных средств на выезд за пределы РК, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области 25 ноября 2024 года уточнили, что основной причиной скопления является открытие автомобильной дороги "Даут-Ата – Конырат" (400 км) в Республике Узбекистан, в связи чем наблюдается наплыв грузовых автотранспортных средств.

Названа основная причина скопления более 400 грузовых авто на границе Казахстана и Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 11:24

Фото: ДГД по Мангистауской области

"Кроме того, на данный момент в пункте пропуска "Тажен" проводятся строительно-монтажные работы в рамках модернизации и технического дооснащения пункта пропуска", – добавили в ведомстве.

В связи с этим ДГД по Мангистауской области, во избежание длительного ожидания пропуска через государственную границу, рекомендует выбирать альтернативные маршруты перевозки товаров либо закладывать больше времени на доставку товаров.

Названа основная причина скопления более 400 грузовых авто на границе Казахстана и Узбекистана, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 11:24

Фото: ДГД по Мангистауской области

Со стороны ДГД по Мангистауской области приняты дополнительные меры, направленные на ускорение таможенных операций.

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В начале ноября 2024 года сообщалось, что огромная пробка образовалась на границе Казахстана с Россией.

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