Замену нашли МС Сайлаубеку

В Сети нашли замену имевшему популярность неоднозначному рэперу МС Сайлаубеку, передает zakon.kz.

Прям новая звезда. Грэмми отдайте ему, - подписали видео в одном из пабликов kris_p_brothers_official в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от интернет-СМИ «kris_p_brothers» (@kris_p_brothers_official)

"Сайлаубек нервно курит в сторонке, даже вообще жестко забухал", "Сайлаубек после update", "Сайлаубек 2 часть", "Сайлаубек на максималках", "Прям как эмси Сайлаубек", - пишут пользователи соцсети.

Один из них даже сравнил героя ролика с Cypress Hill - американской хип-хоп-группой из Лос-Анджелеса, иногда использующей в своих треках элементы рок-музыки, в основном ню-метала: "Cypress hill переехали в Казахстан".

"Это когда ты Чимкентский, и побывал в Мексике, а так, качает", "Он сделал день в воскресенье", - пишут другие.

Судя по видеоролику, непонятно, где его снимали, но один из пользователей написал: "Кыргызы талантливый народ".

Также под видеороликом было написано, что первую часть можно посмотреть на другом паблике kris_p_brothers в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kris P Brothers️️️ (@kris_p_brothers)

Рэпер из Атырау получил известность после того, как в Сети был опубликован видеоролик, на котором он исполнял рэп на непонятном языке. У МС Сайлаубека появились поклонники не только в Казахстане. Популярный исполнитель Тимати в своем Instagram вызвал атырауского рэпера на баттл, после чего последовал незамедлительный ответ МС Сайлаубека.