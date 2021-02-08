Школьникам разрешили прогулять занятия в Караганде

8 февраля школьникам Караганды разрешили пропустить занятия, сообщает zakon.kz.
Из-за неблагоприятных погодных условий прогул не будет считаться неуважительной причиной.
8 февраля занятия в школах НЕ отменяются. При этом напоминаем родителям, что при неблагоприятных погодных условиях, с учетом отдаленности школы, родители самостоятельно могут принять решение о посещении ребенком школы, предупредив о своем решении классного руководителя. отдел образования Караганды
Хотите быть в курсе важных новостей?