Токаев подписал указ о призыве на срочную воинскую службу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июле и сентябре – декабре 2021 года", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Приводится текст документа:
В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 7 января 2005 года "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" и статьей 31 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих" ПОСТАНОВЛЯЮ:
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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