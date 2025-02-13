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События

Токаев подписал указ о призыве на воинскую службу

Новобранец, новобранцы, солдат, солдаты, военнообязанный, военнообязанные, призыв на срочную воинскую службу, срочная военная служба, армия, военная присяга, принести военную присягу, присяга, торжественная церемония приведения к военной присяге, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 18:04 Фото: Дмитрий Дегтярев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 февраля подписал указ об очередном призыве граждан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Акорды.

"Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы", – говорится в тексте указа.

Также в документе указывается, о призыве на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев 12 февраля 2025 года в кулуарах Мажилиса озвучил статистику по суицидам в казахстанской армии. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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