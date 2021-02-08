ОПГ создала девять фиктивных предприятий в двух областях Казахстана

Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области АФМ РК завершено расследованием уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе 5 человек, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, передает zakon.kz.

Во время следствия установлено, что организаторы преступной группы в период с 2018 - 2020 г. создали 9 предприятий на знакомых и родственников, а также на осужденных и социально уязвимых людей за вознаграждения, осуществляли незаконную деятельность на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Фактически подставные предприятия были подконтрольны ОПГ и использовались в преступной деятельности путем выписывания бестоварных счетов-фактур с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов, - рассказали в КФМ.

Как выяснилось, предприятия не имели офиса, штата работников, имущества, складских помещений и производственно-технических баз.

По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий в городах Экибастуз, Павлодар и Усть-Каменогорск и местам жительства фигурантов изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки, денежные средства в сумме 9 миллионов тенге, - отметили в комитете.

Приговором суда организаторы и члены ОПГ признаны виновными по ст.262 ч.1, ст.216 ч.3 УК РК и осуждены к различным годам лишения свободы от 3-х до 7 лет лишения свободы.

Следует отметить, что в 2020 году Департаментом пресечена деятельность 4 ОПГ, занимавшихся аналогичными преступлениями.