ОПГ в Восточно-Казахстанской области украла с предприятия имущество на полмиллиарда тенге

Полиция ВКО задержала членов организованной преступной группы, которая более двух лет похищала имущество с одного из местных предприятий. Сумма ущерба превысила 500 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП ВКО 13 сентября, члены ОПГ регулярно расхищали товарно-материальные ценности с предприятия, пока их незаконную деятельность не пресекли сотрудники УБОП.

"В рамках досудебного расследования провели свыше 20 обысков, изъяли вещественные доказательства. Назначены необходимые судебные экспертизы. Основные подозреваемые – организатор и активные участники преступной группы с санкции суда арестованы", – сообщили в пресс-службе.

В конце августа спецоперация по задержанию членов крупной ОПГ прошла в Астане и Караганде.