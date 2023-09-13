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ОПГ в Восточно-Казахстанской области украла с предприятия имущество на полмиллиарда тенге

ОПГ в ВКО украла с предприятия имущество на полмиллиарда тенге Фото: polisia.kz
Полиция ВКО задержала членов организованной преступной группы, которая более двух лет похищала имущество с одного из местных предприятий. Сумма ущерба превысила 500 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП ВКО 13 сентября, члены ОПГ регулярно расхищали товарно-материальные ценности с предприятия, пока их незаконную деятельность не пресекли сотрудники УБОП.

"В рамках досудебного расследования провели свыше 20 обысков, изъяли вещественные доказательства. Назначены необходимые судебные экспертизы. Основные подозреваемые – организатор и активные участники преступной группы с санкции суда арестованы", – сообщили в пресс-службе.

В конце августа спецоперация по задержанию членов крупной ОПГ прошла в Астане и Караганде.

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