Самолет с медиками экстренно приземлился на дорогу в ВКО

8 февраля 2021, 12:47
Фото: МИИР РК

Вынужденную посадку совершил самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс, передает zakon.kz.

Об этом сообщили МИИР РК.

Ан-2 выполнял рейс Усть-Каменогорск - Зайсан.

Пилот доложил о потере двигателем мощности. Самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную дорогу в 23 километрах южнее Усть-Каменогорска. Пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Повреждений самолет не получил.

На борту находились трое человек из экипажа и два медработника.

На место выехали представители Управления по расследованию авиапроисшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.


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