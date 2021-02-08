Как бесплатно получить участок под строительство собственного жилья: вопрос - ответ

Граждане Казахстана имеют право получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство бесплатно. Земельный участок предоставляется в частную собственность в размере 0,10 гектара (10 соток), и при этом неважно, имеете ли вы другую недвижимость. В предлагаемом ниже материале вы найдете порядок действий по данному вопросу, сообщает zakon.kz.

Подача заявления на получение участка

Куда и с какими документами обращаться

Заявление в произвольной форме о предоставлении земельного участка для ИЖС нужно заполнить в том акимате, к которому относится земельный участок. Если участок:

в пределах границ города республиканского значения и столицы – то в акимат города республиканского значения и столицы;

в пределах границ города областного значения – то в акимат города областного значения;

в пределах границ города районного значения – то к акиму города районного значения;

в пределах границ поселка – то к акиму поселка;

в пределах границ аула (села) – то к акиму аула (села), аульного (сельского) округа.

Также при себе нужно иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

В заявлении необходимо указать цель использования земельного участка, его предельные размеры, местоположение, испрашиваемое право пользования и информацию о наличии какого-либо другого земельного участка, которое могло бы Вас устроить.

Срок рассмотрения

Общий срок рассмотрения заявления составляет 2 месяца.

Акимат направляет документы в уполномоченный орган по земельным отношениям и архитектуре для определения возможности использования испрашиваемого земельного участка. Срок рассмотрения до 10 рабочих дней.

Далее в течение 2-х рабочих дней направляется на рассмотрение земельной комиссии.

Постановка на специальный учет (очередь)

В случае отсутствия подготовленных площадок для отвода, заявление берется на специальный учет, т.е. ставится в очередь.

Затем, в течение 2 рабочих дней выдается уведомление с указанием номера очереди в общем списке. При появлении готовых площадок Вам направят уведомление о необходимости предоставления заявления в течение месяца со дня готовности площадки.

Информация о подготовке площадок для отвода и списки очередности на получение земельного участка являются открытыми и размещаются на веб-сайтах акиматов и (или) путем опубликования в местных СМИ.

Предоставление земельного участка

Как только настанет очередь получения, Вам необходимо будет обратиться в НАО ГК "Правительство для граждан" (ЦОН) и представить необходимые документы для оформления права временного возмездного пользования (аренды) на выделенный земельный участок.

Затем необходимо написать обращение на установление границ земельного участка и получить идентификационный документ на земельный участок.

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Нужно учесть, что платить за землеустроительные работы и изготовление актов необходимо вам. Ставки сборов можно посмотреть в Приказе об утверждении цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые Государственной корпорацией "Правительство для граждан". Оплата производится в НАО ГК "Правительство для граждан".

Через полгода с момента выдачи акта на землепользование необходимо сдать жилье, т.е. подписать акт о вводе индивидуального жилого дома в эксплуатацию.

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Только в данном случае земельный участок может быть предоставлен в частную собственность.

Если же в течение полугода дом не построен, необходимо обратиться в ЦОН и продлить срок временной аренды до одного года. Если же в течение двух лет земельный участок не будет использован по назначению – т.е. не будет идти стройка или эксплуатация индивидуального жилья, государство вправе его изъять (ст.92 Земельного Кодекса). При этом также придется возместить ущерб государству по ст.93 Земельного Кодекса, если не было препятствий непреодолимой силы.

Таким образом, получая земельный участок от государства, полноправным хозяином участка Вы можете стать только тогда, когда дом будет построен и сдан в эксплуатацию. До этого момента он находится во временном пользовании – аренде.

Для получения в частную собственность земельного участка, который ранее был предоставлен на праве временного возмездного землепользования (аренды) необходимо предоставить:

Заявление

Удостоверение личности

Акт приемки в эксплуатацию построенного индивидуального жилого дома

Идентификационный документ на земельный участок

С момента предоставления документов решение акимата о предоставлении права частной собственности на земельный участок принимается в срок до семи рабочих дней. Далее необходимо зарегистрировать права на земельный участок.

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