В Казахстане закрыли 10 участков дорог республиканского значения

В связи с ухудшением погодных условий в Казахстане закрыли 10 участков автодорог республиканского значения, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет" объявлено 8 штормовых предупреждений, в том числе для Нур-Султана, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость, гололед) закрыты 10 участков автодорог республиканского значения: в Карагандинской: "Екатеринбург-Алматы" гр. Акмолинской области – г. Темиртау (1353-1425 км); "Кызылорда-Павлодар" п. Молодежный-граница Павлодарской области (1066-1135 км); Акмолинской: "Екатеринбург-Алматы" (1291-1353); "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" (16-200 км.), "Нур-Султан - Щучинск" (18-231 км.); Павлодарской: "Кызылорда-Павлодар" (1135-1206 км), "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты" (200-254 км.); Алматинской "Ушарал-Достык" (83-184 км.); Восточно-Казахстанская, "Усть-Каменогорск-Семей" (10-198 км.). официальный представитель МЧС РК Талгат Уали

Наблюдается скопление автотранспорта: в г. Нур-Султан на автодороге "Нур-Султан - Караганда" 67 фур и 70 человек, "Нур-Султан - Щучинск" 240 ед. техники и 650 человек, в Акмолинской области "Екатеринбург – Алматы" (1291-1353 км.) вблизи поселка Аршалы 37 ед. техники и 107 человек, "Щучинск-Нур-Султан" на пост рубеже г. Щучинск 200 ед. техники и 575 человек, в ВКО "Усть-Каменогорск-Семей" вблизи города Семей и поселка Герасимовка 17 автомобилей и 45 человек, в Карагандинской области всего 264 ед. техники и 630 человек, из них в 17.30 ч. с г. Темиртау в г. Нур-Султан выдвинулась автоколонна в количестве 150 ед. (110 легковых и 40 ед. тех.).

В пункте обогрева (п.Оскаровка) Карагандинской области размещено 19 человек.

Для эвакуации населения на закрытых участках дорог подготовлены 108 пунктов обогрева.

С 7 февраля 2021 года в Ситуационном центре МЧС развернут Республиканский оперативный штаб, в состав которого вошли представители АО НК "Казавтожол" и ТОО "Казахавтодор" аналогичные штабы функционируют в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей.

Всего в неотложных работах задействовано 307 человек и 182 ед. техники в т.ч. МЧС (8 человек и 4 ед. техники), МВД (37 человек и 19 ед. техники), дорожные службы (254 работников и 155 ед. техники) и МИО (8 работников и 4 ед. техники).

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 11-СМС сообщений об ухудшении погодных условий, посредством мобильного приложения "Дармен" направлено 17 уведомлений.

Для оказания своевременной информационно-психологической помощи открыта "Горячая линия" в Республиканском оперативном штабе и регионах (Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской).