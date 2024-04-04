Закрыли автодорогу республиканского значения

На автодороге республиканского значения "Доссор-Кульсары-Актау" закрыты участки 4-119, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, 4 апреля в Жылыойском районе на 103-104 км на автодороге республиканского значения "Доссор-Кульсары-Актау" в связи с повышением уровня воды на реке Кем произошло наводнение. Участки 4-119 закрыты для всех видов автотранспорта.

"Организовано дежурство с силами местного исполнительного органа и районного отдела полиции. Установлены предупреждающие знаки", – говорится в сообщении.

4 апреля президент Касым-Жомарт Токаев встретился со спасателями и волонтерами ЗКО.

