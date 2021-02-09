Пенсионерам предложили отключить онлайн-переводы

Пенсионерам предложили дать возможность отключить онлайн-платежи и исходящие переводы, передает zakon.kz.

Как сообщают "Известия", с такой инициативой в Центральный банк России Общероссийский народный фронт (ОНФ).

По мнению общественников, это позволит защитить пожилых людей от мошенников.

ОНФ предлагает ввести опцию добровольного письменного отказа от осуществления онлайн-платежей и исходящих переводов. По сути пенсионерам хотят дать право отключиться от особенно рискованных функций, которыми они не часто пользуются, но при этом именно они становятся для мошенников каналом для вывода средств.

Пожилой человек может оставить себе только функции снятия наличных, оплаты в стационарных магазинах, входящих переводов.

Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева уверена, что предлагаемое решение не потребует значительных финансовых расходов и позволит в кратчайшие сроки снизить количество преступлений.

Также она рассказала, что вторым вариантом может быть возможность подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение СМС-сообщений с кодами на перевод денежных средств.

Отмечается, что за 2020 год преступники увели со счетов граждан 66 млрд рублей (более 371 млрд тенге по курсу Нацбанка РК), отмечено в материалах фронтовиков. В 60% случаев пострадали люди от 50 до 80 лет, указали специалисты ОНФ со ссылкой на данные ЦБ. Пенсионеры чаще становятся жертвами аферистов, которые практикуют методы социальной инженерии.

Добровольный отказ от операций не противоречит законодательству и не нарушает права граждан, говорят опрошенные изданием юристы.