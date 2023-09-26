Как в Казахстане поддерживают пенсионеров

В преддверии Дня пожилых людей министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о мерах социальной поддержки пенсионеров, сообщает Zakon.kz.

Ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечают международный День пожилых людей.

На сегодняшний день в Казахстане проживают более 2,3 млн пенсионеров по возрасту. Государством последовательно принимаются меры социальной защиты людей старшего поколения, в том числе направленные на совершенствование системы пенсионного обеспечения.

Так, размеры базовой пенсионной выплаты и государственных социальных пособий ежегодно индексируются на уровень инфляции, а размеры солидарной пенсии – с опережением уровня инфляции на 2%.

"С 1 января 2023 года в рамках ежегодной индексации размер базовой пенсии увеличился на 8,5%, солидарных пенсий – на 10,5%. Помимо этого, по поручению главы государства в 2023 году: повышен размер минимальной базовой пенсии с 54% до 60% от величины прожиточного минимума; повышена величина максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 месячных расчетных показателей. В результате повышения, по состоянию на 1 сентября 2023 года, средний размер совокупной пенсии составил 120 937 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 83 072 тенге, базовой пенсии – 37 865 тенге. Кроме того, до 2027 года минимальный размер базовой пенсии будет поэтапно повышен до 70%, а максимальный – до 120% от величины прожиточного минимума", – сказала Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

Вместе с тем министерством реализуются меры по поддержке пожилых людей, повышению уровня их социального обслуживания, вовлечению в общественную жизнь.

"В республике открыты и активно функционируют 79 центров активного долголетия, которые работают по принципу "одного окна" по трем направлениям: активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью. Деятельность центров направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, стимулирование продуктивного и активного долголетия, обеспечение людям пожилого возраста независимости, участия в жизни казахстанского общества", – отметила Светлана Жакупова.

Министр добавила, что в каждом регионе будет организован месячник социальной поддержки пожилых людей, а также лиц с инвалидностью. Акимами областей, городов и районов, руководителями предприятий и организаций будут проведены мероприятия по социальной поддержке граждан старшего поколения, встречи в трудовых коллективах, дни открытых дверей в амбулаторно-поликлинических организациях и другие.

Кроме того, ко Дню пожилых людей (1 октября) в Астане, в Карагандинской, Мангистауской, Туркестанской, Жетысуской, Улытауской областях, а также ко Дню республики (25 октября) в Акмолинской и Павлодарской областях будет оказана единовременная материальная помощь лицам старшего поколения в размере от 2 до 10 МРП с охватом более 234 тыс. человек на сумму около 1,9 млрд тенге.

В честь Дня пожилых людей в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Абайской, Улытауской областях будут вручены праздничные продуктовые корзины.

В целом в течение 2023 года с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса на социальную поддержку пожилых граждан направлено около 4,6 млрд тенге (из них из местного бюджета – 4,1 млрд тенге, за счет привлеченных средств – 0,5 млрд тенге), в том числе: