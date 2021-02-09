Назначен прокурор Талдыкоргана

Приказом генерального прокурора Ашеев Бакытжан Муратович назначен прокурором Талдыкоргана, передает zakon.kz.
Ашеев Бакытжан Муратович родился 31 июля 1982 года.
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В 1999 году поступил на дневное отделение юридического факультета Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби. Окончил учебу в 2003 году по специальности правоведение.
Службу в органах прокуратуры начал с 2003 года помощником прокурора Енбекшиказахского района Алматинской области.
В разное время занимал должность заместителя прокурора Карасайского района и Талдыкоргана.
До назначения прокурором Талдыкоргана занимал должность прокурора Алакольского района.
Стаж в органах прокуратуры 18 лет.
Классный чин - советник юстиции.
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