Современные методы налогового администрирования внедряют в Казахстане

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы налогового и таможенного администрирования, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладом выступил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Для поддержки бизнеса в прошлом году в Казахстане реализованы масштабные меры налогового стимулирования с охватом более 700 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, — сказал Мамин.

Действует 3-х летний мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса (до 1 января 2023 года) и освобождение от уплаты налогов на доходы субъектов МСБ, которые применяют специальные налоговые режимы. Эти меры позволят предпринимателям за 3 года направить около 400 млрд тенге на расширение и развитие своего бизнеса.

По поручению Главы государства с 1 января 2021 года введен новый специальный налоговый режим розничного налога, применяемый в добровольном порядке. Ставка налога установлена в размере 3% от полученного дохода. Правительством определен Перечень видов деятельности для применения данного режима. В перечне предусмотрены те виды деятельности, на которые применялись ограничительные карантинные меры в период пандемии. Режим рассчитан на 2 года как антикризисная мера для обеспечения снижения налоговой нагрузки на субъекты МСБ и оптимизации порядка оплаты налогов и платежей в бюджет.

Для упрощения исполнения налоговых обязательств физлицами с текущего года объединены налоги на имущество и землю в единый платеж, отменен земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов.

Глава Правительства поручил Министерству финансов совместно с Министерством цифрового развития принять действенные меры по модернизации информационных систем налогового администрирования и их интеграции с другими госорганами с применением современных методов, в том числе блокчейн и больших данных.

Для удобства налогоплательщиков и бизнеса следует активно продвигать разработанные бесплатные мобильные приложения "Е-Salyq Azamat" (Налоговый кошелек) и "E-Salyq Business". В рамках поручения Главы государства Министерству финансов необходимо качественно проработать вопрос автоматического заполнения отчетности для индивидуальных предпринимателей при использовании ими онлайн-ККМ и POS-терминалов, — сказал Мамин.

Премьер-министр в рамках исполнения поручения Главы государства указал на необходимость подготовки до конца марта предложений к Комплексному плану противодействия нелегальному торговому обороту на границе. В целях реализации в текущем году рассмотренных на заседании Высшего совета по реформам (29 января) дополнительных мер по поддержке МСБ Премьер-Министр поручил до 1 марта подготовить необходимые поправки в налоговое законодательство.

Предлагаемые изменения позволят вовлечь в официальную занятость до 500 тысяч наемных работников, снизить нагрузку на фонд оплаты труда, упростить порядок исполнения налоговых обязательств и привлечь новые инвестиции в экономику республики, — сказал Мамин.