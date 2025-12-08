#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Финансы

Блокировка счетов казахстанцев: Минфин меняет подходы по налоговому администрированию с 2026 года

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 11:26 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов сообщило о новых подходах налогового и таможенного администрирования, направленных на упрощение исполнения налоговых обязательств, передает Zakon.kz.

Главное новшество – переход от контроля к сервису, от наказания к профилактике и созданию максимально комфортных условий для добросовестных налогоплательщиков.

Центральным элементом новой политики станет объявление "чистого листа" для малого и микробизнеса с 1 января 2026 года.

В рамках этой меры будут списаны пени и штрафы при погашении основного долга до 1 апреля 2026 года, отменены налоговые проверки за предыдущие периоды, а также существенно упрощена процедура ликвидации компаний.

Также отменяются штрафы за несвоевременную подачу деклараций. Если документ не представлен, он будет автоматически считаться нулевым.

Кроме того, повышен порог для применения процедур взыскания. Так, при долге до 20 МРП (86 500 тенге в 2026 году) налогоплательщик будет получать лишь извещения, без блокировки счетов. Арест имущества будет применяться только при значительных и хронических задолженностях.

В сфере НДС внедряется система "автоматизированного контроля": выписать ЭСФ можно будет только при наличии превышения НДС.

Для казахстанцев упрощается процедура банкротства: исключается требование о предварительном урегулировании долгов по старым займам, появляется право прекратить процедуру без объяснения причин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Минфин рассказал о важном нововведении для казахстанцев
12:36, 05 августа 2024
Минфин рассказал о важном нововведении для казахстанцев
О ходе цифровизации налогового и таможенного администрирования рассказали в Комитете госдоходов
10:52, 01 ноября 2024
О ходе цифровизации налогового и таможенного администрирования рассказали в Комитете госдоходов
Как изменятся процессы администрирования в новом Налоговом кодексе
17:28, 20 июня 2024
Как изменятся процессы администрирования в новом Налоговом кодексе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: