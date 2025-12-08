Блокировка счетов казахстанцев: Минфин меняет подходы по налоговому администрированию с 2026 года

Министерство финансов сообщило о новых подходах налогового и таможенного администрирования, направленных на упрощение исполнения налоговых обязательств, передает Zakon.kz.

Главное новшество – переход от контроля к сервису, от наказания к профилактике и созданию максимально комфортных условий для добросовестных налогоплательщиков.

Центральным элементом новой политики станет объявление "чистого листа" для малого и микробизнеса с 1 января 2026 года.

В рамках этой меры будут списаны пени и штрафы при погашении основного долга до 1 апреля 2026 года, отменены налоговые проверки за предыдущие периоды, а также существенно упрощена процедура ликвидации компаний.

Также отменяются штрафы за несвоевременную подачу деклараций. Если документ не представлен, он будет автоматически считаться нулевым.

Кроме того, повышен порог для применения процедур взыскания. Так, при долге до 20 МРП (86 500 тенге в 2026 году) налогоплательщик будет получать лишь извещения, без блокировки счетов. Арест имущества будет применяться только при значительных и хронических задолженностях.

В сфере НДС внедряется система "автоматизированного контроля": выписать ЭСФ можно будет только при наличии превышения НДС.

Для казахстанцев упрощается процедура банкротства: исключается требование о предварительном урегулировании долгов по старым займам, появляется право прекратить процедуру без объяснения причин.