Ходить можешь? Спасение пьяного мужчины в Нур-Султане попало на видео

Полицейские Нур-Султана спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста, сообщает zakon.kz.
Трагедия едва не случилась поздно вечером 8 февраля.
Мужчина пытался спрыгнуть с моста по проспекту Сарыарка.
Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину, который уже свесил ноги с моста и собирался совершить роковой шаг. Инспекторам удалось найти нужные слова и отвлечь внимание мужчины. Подойдя достаточно близко к мужчине, полицейские быстрым рывком схватили его и перетащили через ограждение моста на тротуар, - отметили в пресс-службе ДП полиции.
33-летний мужчина оказался пьяным. Причины отчаянного поступка выясняются.
Хотите быть в курсе важных новостей?