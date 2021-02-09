Павлодарский Хатико пять дней ждет хозяина на остановке

На трамвайной остановке в Павлодаре пес уже пять дней ждет хозяина, сообщает zakon.kz.

Собака внимательно разглядывает всех пассажиров, выходящих из трамваев.

По информации Pavlodarnews.kz, люди стали замечать собаку, которая почти все время сидит на остановке, с минувшей пятницы.

Не знаю, как это произошло. Собака движению не мешает, – говорит заместитель начальника службы движения трамвайного управления Игорь Алейник, добавив, что они, как и все павлодарцы, переживают за судьбу этого мохнатого друга.

Зоозащитники отмечают, что собака здорова, но по глазам видно, что очень по кому-то тоскует.

Может быть, пес провожал хозяина, который уехал, возможно, что-то случилось, и он не возвращается. Мы не знаем. Но собака определенно ждет, просто ждет, – прокомментировала ситуацию руководитель центра реабилитации животных Мария Гребенкина. – Животные – очень преданные существа. Они как маленькие дети, привязываются к людям, как к родителям. У них интеллект как у маленьких детей. Они ждут, скучают, когда нас нет дома, когда мы уходим на работу.

Многие люди пытаются подкормить собаку, но она отворачивается и почти не ест. Дворняжка никому не доставляет проблем, она не лает, а при большом скоплении людей на остановке отходит подальше.

В ближайшее время добровольцы намерены вновь навестить павлодарского Хатико, и до того, как найдется хозяин, отвезти его в реабилитационный центр для животных.