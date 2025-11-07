#Народный юрист
События

"Хатико по-казахстански" дождался хозяина, освободившегося по амнистии

собака из Павлодара, Хатико, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 12:10 Фото: gov.kz
В Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана рассказали историю, похожую на легенду о японском Хатико, произошедшую в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, мужчина, осужденный за кражу и недавно освобожденный по амнистии, вышел на свободу после длительного срока. У ворот учреждения №45 его ждал тот, кто не забыл и не предал – верный пес по кличке Тайсон.

По словам павлодарца, именно воспоминания о своем четвероногом друге помогли ему не опустить руки.

Фото: gov.kz

"Тайсон – мой настоящий друг. Он ждал меня, несмотря ни на что. Благодаря ему я понял, что в жизни есть то, ради чего стоит меняться", – уточнил он.

Ранее мы называли список из пяти пород собак, которых точно не стоит заводить.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
