Осадки, туман, метели - погода на 10 февраля в Казахстане

Прогноз погоды в Казахстане на 10 февраля предоставили в Казгидромете, передает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды. Местами на северной половине пройдет снег, а на южной половине страны пройдут осадки, в горных районах сильные (дождь, снег). Местами в стране ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, с метелью, в Восточно-Казахстанской области на дорогах гололедица, в Костанайской, Карагандинской областях местами туман.

В Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед. В Жамбылской области ночью и утром местами усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области с метелью.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель.

В Алматинской, Кызылординской областях местами – туман.

В Нур-Султане будет морозно, - 25 градусов, ясно.

В Алматы - облачно, возможен снег, 1-2 градуса выше нуля.