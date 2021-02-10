Учащихся 0-4 классов перевели на дистанционное обучение в Нур-Султане

10 февраля 2021, 08:09
Фото: 24kz

В Нур-Султане в связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения, сообщает zakon.kz.

По решению Управления образования 10 февраля 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз -27 С ) занятия в школах для учащихся с 0- по 4-ые классы I смены переходят на дистанционный формат. Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан

Осадки, туман, метели - погода на 10 февраля в Казахстане.


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