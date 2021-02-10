Шалкар Кожаев назначен заместителем пресс-секретаря Президента

Назначен заместитель пресс-секретаря Президента РК, передает zakon.kz.
Им стал Шалкар Кожаев. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в facebook.
Шалкар Кожаев окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности "международная журналистика". Казахский инновационный гуманитарно-правовой университет по специальности "бизнес-администрирование". Проходил повышение квалификации в США.
Начал работу журналистом на местном телеканале в Семипалатинске.
В 2005-2011 гг. был корреспондентом РТРК "Казахстан-Семипалатинск" в ВКО.
В 2011-2012 гг. работал корреспондентом телеканала "Евразия".
В 2017 году стал шеф-редактором телеканала "Хабар 24".
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