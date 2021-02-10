Осужденным в странах СНГ казахстанцам позволят вернуться домой

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили проект закона "О ратификации Конвенции государств - участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы", передает корреспондент zakon.kz.

Как указал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, основная цель конвенции - дать возможность каждому гражданину отбывать свое наказание по месту жительства.

В соответствии с конвенцией, осужденный или законный представитель обращается с ходатайством об отбывании наказания по месту жительства. На основании ходатайства Генеральной прокуратурой направляется запрос, к запросу прилагаются документы, свидетельствующие о гражданстве, его письменное согласие, копия судебного решения, характеристика, сведения об ущербах. Принимающая осужденного страна определяет наказание не строже чем, которое было установлено, - сказал он.

По словам главы ведомства, с момента информирования о принятом решении осужденный не позднее 45 дней обязан покинуть территорию государства. В случае неисполнения данного требования он подлежит выдворению.

Предусмотрено основание для отказа в удовлетворении запроса. Это деяние не является преступлением в государстве исполнения наказания, вследствие истечения срока давности, угроза суверенитету, нацбезопасности, противоречие национальному законодательству, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

По его данным, в Казахстане сегодня на учете служб пробации состоят 447 иностранных граждан, из которых Узбекистан - 216, Россия - 138, Кыргызстан - 38, Армения - 5. В других странах отбывают наказание, не связанное с лишением свободы 280 граждан Республики Казахстан, из них в России - 251, в Узбекистане - 24, в Кыргызстане и Беларуси - по 2.

Оксана Скибан, Нур-Султан