Сколько казахстанцев отбывают наказание в тюрьмах

В Министерстве внутренних дел рассказали, сколько казахстанцев отбывают наказание в местах лишения свободы, передает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге 27 мая официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что на сегодняшний день в стране функционирует 78 учреждений: 62 – по исполнению наказаний в виде лишения свободы и 16 следственных изоляторов.

"В них содержится 37 тыс. лиц, из которых 32 тыс. осужденных и 5 тыс. следственно-арестованных", – уточнил Шынгыс Алекешев.

По его словам, часть заключенных работают. В основном они задействованы в производстве строительных материалов, металлоконструкций, изделий из дерева и пластика, а также изготовлении хлебобулочных изделий.

"Трудоустройство – это один из основных методов исправления осужденных и их адаптации к жизни на свободе. Кроме того, это помогает им погашать иски по причиненному материальному ущербу, выплачивать алименты, а также оказывать финансовую поддержку родственникам. Всего в закрытых колониях работают свыше 11 тыс. человек", – добавил Шынгыс Алекешев.

Ранее официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев рассказал, сколько заключенных пытались сбежать из колоний и почему у них это не получилось. А также сообщил о возможном ужесточении ответственности за незаконную передачу запрещенных предметов осужденным в колонии.