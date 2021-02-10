Сильные морозы ударят по востоку Казахстана

На востоке Казахстана крепчают морозы, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды по Казахстану на 11-13 февраля.

По данным синоптиков, в течение предстоящих трех дней синоптическую ситуацию в Казахстане будет определять два барических образования.

Холодный антициклон, который будет смещаться на восток республики. Температура понизится до 28-33 мороза. А на западные регионы будет оказывать влияние Балканский циклон, который принесет осадки в виде дождя и снега. Ожидаются гололедные явления, туман, а также повышение температуры воздуха, - отметили метеорологи.