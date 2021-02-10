Сильные морозы ударят по востоку Казахстана

10 февраля 2021, 11:16
Фото: 24.kg

На востоке Казахстана крепчают морозы, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды по Казахстану на 11-13 февраля.

По данным синоптиков, в течение предстоящих трех дней синоптическую ситуацию в Казахстане будет определять два барических образования.

Холодный антициклон, который будет смещаться на восток республики. Температура понизится до 28-33 мороза. А на западные регионы будет оказывать влияние Балканский циклон, который принесет осадки в виде дождя и снега. Ожидаются гололедные явления, туман, а также повышение температуры воздуха, - отметили метеорологи.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?