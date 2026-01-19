#Казахстан в сравнении
Общество

Новая волна сильных морозов ударит по Казахстану: где ждать -38°С

деревья, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 11:19 Фото: pixabay
В Казахстане в предстоящие три дня ожидаются сильные осадки, усиление ветра и морозы до -38°С, а также 3-градусное потепление, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе на 20-22 января 2026 года, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет":

"В ближайшие трое суток под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана прогнозируются снег, низовая метель, усиление ветра, на юге страны пройдут осадки в виде дождя и снега, 22 января в горных районах – сильный снег".

По Казахстану ожидается туман, на юге, юго-востоке страны – гололед.

"22 января на северную половину республики будет оказывать влияние холодный антициклон, сместившийся с районов Новой Земли, который понизит температуру воздуха в этих регионах ночью до -25-38°С, днем до -20-30°С. На западе, юго-западе, юге, юго-востоке Казахстана температура будет постепенно повышаться, днем столбики термометров в южных регионах достигнут отметки -5+3°С, в горных районах -8-13°С, на западе же Казахстана -5-13°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики опубликовали общий прогноз погоды по территории Казахстана на 19 января 2026 года.

