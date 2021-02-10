Лучше переболеть коронавирусом, чем поставить прививку - что думает об этом Цой

О вакцинации в Казахстане высказался министр здравоохранения Алексей Цой, передает zakon.kz.

Cреди населения бытует мнение, что лучше переболеть коронавирусной инфекцией, однако хочу напомнить, что это приводит к "постковидным" осложнениям, которые влияют на иммунную систему, обостряются хронические заболевания, нарушаются функции жизненно важных органов как легкие, печень, сердце. COVID-19 не проходит бесследно, восстановительный период очень долгий и не простой, - сказал он.

На 10 февраля привит 13 301 человек.

Первыми прививки получают медработники инфекционных стационаров, скорой помощи, а также других профилей, которые особенно подвержены риску заразиться КВИ. Затем будут подключены педагоги, сотрудники силовых структур с дальнейшим расширением контингента вакцинируемых по мере увеличения объемов вакцины.