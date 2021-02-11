Диетолог рассказала о диете при мочекаменной болезни

Справиться с мочекаменной болезнью можно с помощью нескольких способов, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

В первую очередь нужно придерживаться особого рациона питания. Прежде всего, стоит помнить, что лечение должен назначать врач, после того, как определит причины возникновения и тип болезни с помощью нужных анализов. Диета — это способ улучшить свое здоровье и помочь организму излечиться. диетолог Мария Малышева

Существует несколько видов камней, что образуются в почках человека: уратные, оксалатные и фосфатные. Для каждого вида недуга необходимы определенные изменения в рационе.

По ее словам, уратные камни могут образоваться при чрезмерном потреблении мяса, мясных бульонов, субпродуктов, шпрот, сельди, грибов, копченостей, какао, шоколада и малины. Способствовать выведению этого типа камней будут продукты с большим содержанием магния, цинка, витаминов A и B. Все эти микроэлементы содержатся в крупах, семенах, фруктах, ягодах, сухофруктах, овощах и яйцах. Также в борьбе с отложениями поможет щелочная минеральная вода, свежевыжатые овощные соки и вода с лимоном.

Появление оксалатных камней у человека могут спровоцировать сельдерей, щавель, шпинат, петрушка и редис. Взамен этих продуктов для излечения от недуга стоит есть больше морской рыбы, гречки, твердых сортов пшеницы и риса, отрубей, богатых магнием и витаминам B6.

Если в почках врач обнаружил фосфатные камни, то они возникли в щелочной среде из-за чрезмерного употребления рыбы, икры из нее, щелочной воды минеральной, кунжута, сыров и сухого молока, отрубей, которые стоит исключить из рациона.