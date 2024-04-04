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Чем популярные диеты могут навредить, рассказал диетолог

Диета, вред, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 16:13 Фото: pexels
В последние годы стало популярным "сидеть на диетах", таких как интервальное голодание, кетодиета и другие. Однако, по утверждению диетолога, увлечение ими может негативно сказаться на организме, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Николай Викторов рассказал WomanНit о популярных и самых неоднозначных диетах на сегодняшний день – будьте с ними осторожны.

Кетодиета

Она предполагает уменьшение в рационе углеводов до 5-10%.

Однако Николай Викторов говорит, что отказ от углеводов в разумном количестве не повредит, но полная отмена этого элемента может привести к сбоям во всем организме.

"При кетозе, который возникает из-за отказа от углеводов, организм начинает извлекать энергию из жиров, высвободившиеся кетоны приведут к интоксикации. Не прибегайте к данной диете без контроля врача", – сказал диетолог.

Интервальное голодание

Предполагает чередование интервалов между приемами пищи. Главное правило – выдержать большой перерыв по времени между приемами пищи. Многие считают голодание отличным способом похудеть быстро. Но, опять же, в разумных пределах.

"Для организма любое голодание – стресс, неважно, интервальное оно или затяжное. Вы лишь спровоцируете развитие панкреатита или застоя желчи при таком сбое в режиме питания", – отметил Викторов.

Монодиеты

Предполагают замену всего дневного рациона одним-двумя продуктами. И, говорит диетолог, продержаться на одном продукте в течение долгого времени не получится без вреда для здоровья.

Периодический детокс, конечно, не помешает. Но для быстрого похудения прибегать к монодиете точно не стоит.

"Организм недополучает важные элементы, начинает накапливать либо углеводы, либо белки, либо жиры. Происходит серьезный дисбаланс, и о похудении не идет никакой речи", – пояснил диетолог.

Белковая диета

Это когда вы включаете белок в каждый прием пищи и в результате такие продукты должны составлять больше половины суточного рациона. Она одна из самых популярных и неоднозначных диет. Как говорит эксперт, вы не можете знать без предварительного исследования, на каком уровне поддерживается белок в вашем организме. Возможно, вам совершенно не нужно дополучать лишнюю дозу, слишком большое количество определенных элементов вредит так же, как и дефицит веществ в организме.

В свою очередь, российский врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о пяти шагах, с которых нужно начинать день, чтобы оставаться здоровым.

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