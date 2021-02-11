Литва отказалась задержать соратника Навального

Министерство внутренних дел Литвы отказалось задерживать по запросу России объявленного в международный розыск соратника Алексея Навального Леонида Волкова, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования является неправильной практикой, - приводит Associated Press слова главы МВД Литвы Агне Билотайте по поводу ордера на арест Волкова, отправленного через Интерпол.

10 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск соратника Алексея Навального Леонида Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги. Он будет арестован на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Ему вменяется преступление, предусмотренное пунктами "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. По этому обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям ему грозит до трех лет лишения свободы.

СК сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.