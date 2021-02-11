Дерзкие грабители-пироманы задержаны в Караганде

В Караганде задержаны подозреваемые, угрожавшие в ходе ограбления поджогом, передает zakon.kz.

Дерзкое ограбление было совершено 9 февраля. Грабители напали на одну из микрокредитных организаций и угрожали поджечь помещение, если им не дадут денег.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали двух подозреваемых в возрасте 19 и 28 лет. Они дали признательные показания. Ведется досудебное расследование, – сообщил начальник Департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Видео инцидента с видеокамеры, установленной внутри помещения, было опубликовано в instagram-паблике Тemirtau.times. Двое неизвестных в медицинских масках вошли в помещение одной из микрокредитных организаций, облили бензином 28-летнюю девушку-кассира и потребовали отдать им деньги. Было отмечено ,что при этом мужчина пригрозил поджечь девушку и помещение, если она ослушается их и попытается оказать сопротивление. Кассирша отдала им 120 тысяч тенге.