Абдрахимов об отеле в Бозжыра: Считаю, что строительство целесообразно

Вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов высказался о строительстве туристического объекта недалеко от ущелья Бозжыра. Он считает, что отель нужно строить, но на экологически безопасном расстоянии от ущелья, передает zakon.kz.

Абдрахимов отметил, что сейчас в обществе обсуждается строительство отеля в ущелье Бозжыра. Мнения разделились. Одна сторона выступает против, вторая сторона выступает за строительство.

Честно сказать, обе стороны правы в своих высказываниях. Да, природу надо беречь, но и развиваться надо. Если обратить внимание на международную практику, то можно найти много примеров. Один из них, знаменитый Гранд-Каньон в США. Открыл приложение booking.com и ввел в поиск "отели в Гранд-Каньон". Система сразу предложила несколько отелей рядом и десятки вокруг этого нацпарка. В описании отелей была указана их удаленность от Гранд-Каньона. Имеются также кемпинги и места для стоянок автомобилей, - написал он у себя в Instagram.

Он привел в пример также местность Аль-Ула в Саудовской Аравии. По словам вице-министра, правительство страны разработало программу по развитию этого места для туризма: от строительства отелей, до проведения ежегодного международного фестиваля.

Учитывая изложенное, а также все за и против, считаю, что строительство отеля возле Бозжыра целесообразно. Но при этом строить нужно на экологически безопасном расстоянии от ущелья (каком пусть скажут специалисты). Кроме того, необходимо создать дополнительную инфраструктуру в виде кемпингов, чтобы можно было там покушать, принять душ, сходить в туалет и просто отдохнуть. Также нужно построить стоянку для всех приезжающих туристов (не только для постояльцев отеля) и построить дороги для пешего хода, для лошадей, велосипедов, электроциклов и туристических электроавтобусов с открытой крышей. Таким образом, все приезжающие туристы оставляют свой транспорт на стоянке, а дальше идут пешком или используют вышеуказанные виды транспорта, - отметил Абдрахимов.

Он добавил, что в таком случае общество сохранит природу и создаст экологичные условия для цивилизованного туризма и отдыха.

Осенью 2020 года появилась информация о том, что в урочище Бозжыра будет построен отель. Позже из-за "негативного общественного мнения" Президент Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть проект строительства. В итоге было решено построить отель в четырех километрах от скал.