Кошку откачали после пожара в Алматы

Пожар произошел в Ауэзовском районе Алматы, передает zakon.kz.

11 февраля в 11:20 на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о горении квартиры в микрорайоне №6 кв. 35 на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Ауэзовском районе. По прибытию пожарных в 11:27 обнаружено горение кровати с переходом на мебель в квартире на третьем этаже. Создалось сильное задымление на лестничных клетках, звеном газодымозащитной службы эвакуировано 10 жителей этажами выше. пресс-служба ДЧС Алматы

Также в ведомстве сообщили, что пожарным удалось спасти домашних питомцев соседей - четырех котов и четырех собак.

Одному из котов, пострадавшему при пожаре, оказана помощь. В ходе тушения пожара у входа в квартиру звено газодымозащитной службы обнаружило хозяина 64 лет. До прибытия СМП пожарные вынесли в мужчину в безопасное место, укрыв теплыми вещами, передали прибывшей бригаде СМП. Мужчина получил ожоги, его госпитализировали. Принятыми мерами пожар локализован за девять минут, в 11:37 - ликвидирован на площади 5 кв м, - уточнили в департаменте.

В тушении пожара было задействовано 17 человек и шесть единиц техники.

Фото: ДЧС Алматы