Женщина погибла при пожаре квартиры в Алматы

В 7 микрорайоне Ауэзовского района при пожаре в четырехэтажном жилом доме погибла женщина 1997 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Также госпитализирован в городскую больницу №7 мужчина 1990 года рождения.

По данным департамента по ЧС города, огонь охватил квартиру на четвертом этаже около 05:18 утра, 1 мая. Огонь локализовали в 05:45, ликвидировали – в 05:52.

Пожарные успели спасти 23 человек, которых эвакуировали при помощи трехколенной лестницы и спасательного колпака.

Фото: ДЧС Алматы

Фото: ДЧС Алматы

Обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели, сотрудники департамента полиции.

Также сегодня, 1 мая, в одном из ЖК Усть-Каменогорска загорелась квартира на четвертом этаже. Там, к счастью, без жертв: пожарные спасли 5 человек.