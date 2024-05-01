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Женщина погибла при пожаре квартиры в Алматы

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 16:00 Фото: ДЧС Алматы
В 7 микрорайоне Ауэзовского района при пожаре в четырехэтажном жилом доме погибла женщина 1997 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Также госпитализирован в городскую больницу №7 мужчина 1990 года рождения.

По данным департамента по ЧС города, огонь охватил квартиру на четвертом этаже около 05:18 утра, 1 мая. Огонь локализовали в 05:45, ликвидировали – в 05:52.

Пожарные успели спасти 23 человек, которых эвакуировали при помощи трехколенной лестницы и спасательного колпака.

дом, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 16:00

Фото: ДЧС Алматы

дом, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 16:00

Фото: ДЧС Алматы

Обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели, сотрудники департамента полиции.

Также сегодня, 1 мая, в одном из ЖК Усть-Каменогорска загорелась квартира на четвертом этаже. Там, к счастью, без жертв: пожарные спасли 5 человек.

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