Женщина погибла при пожаре квартиры в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
В 7 микрорайоне Ауэзовского района при пожаре в четырехэтажном жилом доме погибла женщина 1997 года рождения, сообщает Zakon.kz.
Также госпитализирован в городскую больницу №7 мужчина 1990 года рождения.
По данным департамента по ЧС города, огонь охватил квартиру на четвертом этаже около 05:18 утра, 1 мая. Огонь локализовали в 05:45, ликвидировали – в 05:52.
Пожарные успели спасти 23 человек, которых эвакуировали при помощи трехколенной лестницы и спасательного колпака.
Фото: ДЧС Алматы
Фото: ДЧС Алматы
Обстоятельства произошедшего выясняют дознаватели, сотрудники департамента полиции.
Также сегодня, 1 мая, в одном из ЖК Усть-Каменогорска загорелась квартира на четвертом этаже. Там, к счастью, без жертв: пожарные спасли 5 человек.
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