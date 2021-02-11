60 млн тенге сэкономили на отказе от 6 авто в акимате Павлодарской области

Распоряжением акима Павлодарской области от 29 января переутверждены лимиты количества служебных автомобилей для обслуживания местных исполнительных органов, передает zakon.kz.

В частности, количество автомобилей для аппарата акима области снизилось с 17 до 11, экономия составила около 60 млн тенге. Таким образом, информация о расходах на транспортное обслуживание аппарата акима Павлодарской области в размере 138 млн тенге является неактуальной и уже не соответствует действительности. пресс-служба акима Павлодарской области

В ведомстве напомнили, что в 2021 году с целью передачи ТОО "Автохозяйство Павлодарской области" в конкурентную среду оно включено в Республиканский комплексный план приватизации на 2021-2025 годы. Процедуры реализации предприятия запланированы на 2022 год посредством портала Реестра государственного имущества.