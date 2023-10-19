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Незаконные закупки на 6 млрд тенге отменили в Павлодарской области

Госзакупки на 6 млрд тенге отменили в Павлодарской области Фото: Zakon.kz
Межрайонный экономический суд Павлодарской области признал недействительными 11 договоров о госзакупках, к которым возникли претензии у прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области 19 октября, ведомство обнаружило в регионе ряд нарушений при госзакупках. Прокуроры выяснили, что местные чиновники не проводили торги и отдавали подрядчикам тендеры без конкурса. Речь шла о крупных суммах.

"Общая сумма договоров, необоснованно заключенных с филиалом РГП "Енбек-Оскемен" и ТОО "КазСтройСервис" из одного источника, составила 6 млрд тенге", – подчеркнули в прокуратуре.

Надзорное ведомство подало иск в экономический суд. 11 договоров признали незаконными и отменили. Руководителя отдела строительства акимата Павлодара оштрафовали по ст. 207 КоАП РК.

Ранее прокуратура Жетысуской области отменила госзакупки на 3 млрд тенге.

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