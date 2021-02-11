Родные задержанной главы Упрздрава Мангистауской области просят помощи Президента

История с арестом руководителя Управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаевой получила продолжение. Чиновницу подозревают в злоупотреблении служебным положением, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В антикоррупционной службе считают, что Жаманбаева нанесла государству ущерб в 63 млн тенге.

Однако с обвинениями не согласны сотни земляков врача. Пациенты благодарят акушера-гинеколога, а коллеги перечисляют ее лучшие человеческие и деловые качества. Родные же просят помощи президента страны, - говорится в сюжете.

По словам родственников, в августе руководитель управления здравоохранения получила заявку от акимата на срочное приобретение рентген-аппаратов. На пике пандемии чиновница выбрала импортную технику, которую доставили за 20 дней, а не отечественное оборудование с трехмесячной доставкой. Это и стало поводом для обвинения, возмущены родственники.

Те аппараты, о которых говорят, это аналоговые аппараты, то есть аппараты, которые использовались в 20 веке еще. Но аппараты, которые были куплены, это цифровые аппараты, с цифровыми технологиями, они сейчас функционируют, работают в трех больницах нашего региона. Мы просим президента Республики Казахстан разобраться в данной ситуации, помочь нашей сестре, у нее безупречная репутация. сестра задержанной Алина Жаманбаева

Также она отметила, что медик перенесла в тяжелой форме коронавирус, с 75%-ным поражением легких. В СИЗО здоровье подозреваемой ухудшилось.

В начале февраля в Сети стали распространять информацию о том, что руководитель Управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаева задержана по подозрению в совершении коррупционного преступления. Сообщалось, что она подозревается в приобретении по завышенным ценам трех передвижных рентген-аппаратов.

5 февраля антикор подтвердил информацию о задержании руководства Управздрава Мангистауской области. В ведомстве уточнили, что в отношении одного из руководителей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

8 февраля Мангистауский областной суд отклонил ходатайство о смягчении меры пресечения в отношении руководителя Управления здравоохранения Мангистауской области Жамал Жаманбаевой. Адвокаты просили выпустить ее под домашний арест.

Жаманбаева была назначена на должность руководителя Управления здравоохранения Мангистауской области в мае 2020 года. До этого она много лет руководила Мангистауским областным перинатальным центром.