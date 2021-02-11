Биткоин обновил исторический максимум

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина обновила исторический максимум, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, биткоин, проседавший после рекорда вторника на 9%, согласно данным торгов, отыграл потери и снова обновил исторический максимум - теперь это $48 399.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 21:13 по времени Нур-Султана стоимость биткоина росла на 4,04% - до 4784,17 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожал на 6,13% - до 46 750,08 доллара. Динамика приводится за сутки. Днем цена биткоина падала почти на 7%.

9 февраля биткоин достиг своего ценового рекорда в 48 142 доллара, затем стоимость криптовалюты падала два дня подряд, но все же перешла к росту в четверг днем. Помимо того, что все потери отыграны, биткоин установил в ходе торгов новый рекорд в 48 399 долларов.

Активный рост стоимости криптовалюты начался еще в понедельник 8 февраля после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 млрд долларов. На фоне этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый 8 января уровень в 41 950 долларов, и два дня подряд показатель обновлял исторические рекорды.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.