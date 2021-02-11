Когда Путин привьется "Спутник V"

Президент России Владимир Путин не исключил, что привьется вакциной "Спутник V" от коронавируса после консультации с врачами, передает zakon.kz.

Об этом рассказал специальный корреспондент "Коммерсантъ" Андрей Колесников.

По его словам, во время встречи с руководителями российских СМИ президент допустил, что привьется в конце лета или начале осени, так как ему придется много ездить.

Вопрос о вакцинации Владимиру Путину задал главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков. Президент ответил, что у него в прививочном плане есть прививки от гриппа и пневмококка, поэтому ему нужно понимать, когда лучше сделать прививку от коронавируса.

Как отмечается, Путин сказал, что не намерен "обезьянничать" и делать прививку специально перед камерами. Ранее действующий президент США Джо Байден публично привился от COVID-19 до своей инаугурации. В декабре так же поступили вице-президент США Майк Пенс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Таким образом руководители на своем примере призывали принять участие в вакцинации.

О готовности сделать прививку от коронавируса Владимир Путин в первый раз сказал в сентябре 2020 года, во время разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На большой пресс-конференции в декабре Путин заявил, что пока не может привиться, так как вакцина недоступна людям его возраста. Спустя несколько дней минздрав разрешил прививаться от коронавируса людям старше 60 лет; Владимиру Путину 68 лет. После этого его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент принял решение привиться и объявит о нем "в обозримой перспективе".