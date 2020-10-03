Какими бывают устройства для удлинения и распределения аудио/видеосигналов

В числе коммутационно-распределительного оборудования, которое используется в организациях сферы Broadcast, можно выделить устройства для удлинения и распределения аудио/видеосигналов: аудио/видеоудлинители, аудио/видеокоммутаторы, мультивьюверы.

Аудио/видеоудлинители позволяют передавать на большие расстояния без потери качества сигналы аудио и видео (SDI, DVI, HDMI и другие). Для передачи сигналов в рамках небольшого помещения или здания (то есть до 100 м), как правило, используется витая пара. Если речь идет о бо′льших расстояниях (100 м, 10 км, 80 км), то используется “оптика”. Оптика нивелирует ряд минусов, которые есть у “меди”, она, в частности, не подвержена электростатическим наводкам, наделена гораздо большими возможностями по передаче сигналов (доступное ей расстояние – в зависимости от типа оптического волокна – и 300 м, и даже 80 км, тогда как сигналы по “меди”передаются на расстояние до 100 м).

Интересным устройством для сферы Broadcast является 6G SDI Extender Over Fiber Optic компании MuxLab. Оно обеспечивает передачу видеосигналов с разрешением до 4K с камер и с другого SDI-оборудования в зависимости от типа оптической линии на расстояния до 300 м, 400 м, 10 км, 40 км и 80 км. Таким образом, SDI-сигналы, например, с камеры оператора, который снимает репортаж в прямом эфире, в итоге сразу попадают в эфир в виде новостных и других программ. Есть у MuxLab и удлинители такого же плана, работающие с интерфейсами HDMI, DVI, Display Port.

Кроме того, как вариант можно использовать устройства, передающее AV-сигналы по сети (так называемые AV Over IP). В этом случае расстояние вообще не имеет значения, поскольку сигналы передаются настолько далеко, насколько широко распространяется локальная сеть компании.

Если говорить о брендах, то мы рекомендуем и предлагаем проверенное рынком и временем оборудование вышеупомянутой категории канадской компании MuxLab и американской Black Box.

Аудио/видеокоммутаторы используются для перенаправления цифровых и аналоговых сигналов от источников к приемникам. Богатейшими возможностями наделены матричные коммутаторы, которые служат для коммутации различных источников сигналов (формата HDMI, DVI, VGA, SDI и других) с необходимыми видеопанелями. Коммутация осуществляется автоматически с заданным интервалом времени либо вручную, а также по сетевым и серийным командам. Данный вид оборудования применяется в стационарных студиях телерадиовещания.

Обратите внимание на устройство 4K60 Multimedia 16×16 компании MuxLab. Оно представляет собой модульную платформу для конвертации и переключения большого числа цифровых AV-сигналов, включая видеосигналы 4K @ 60 Hz. Он называется модульным, поскольку в зависимости от необходимого количества входов-выходов можно докупать отдельные входные и выходные платы. 8-слотовый корпус устройства позволяет переключать до четырех входных и выходных модулей с четырьмя портами с максимальной коммутационной способностью 16x16.

Есть у MuxLab и коммутаторы, работающие с сигналами Full HD, поскольку еще не все организации сферы Broadcast перешли на видео формата 4К. Существуют также матрицы с входами-выходами 4х2, 4х8, 8х8.

Мультивьюверы позволяют отображать сигналы с большого количества источников на одном дисплее в предпочтительных для пользователя режимах: например, один сигнал может занимать ½ экрана с левой стороны, три других – еще ½ экрана с правой стороны и т.д. Современные мультивьюверы работают с SDI-, Full HD- и 4К-сигналами. Рекомендуемыми нами производителями являются компании Apantac, Avitech, SmartAVI.

“АйЭмЭс”

Система контроля качества медиафайлов от "Теком"

Программное решение, позволяющее проверять соответствие аудиовизуального контента индустриальным стандартам и параметрам качества. Система обладает богатым функционалом для проверки видео-, метаданных, а также позволяет проводить анализ и нормализацию звука. По итогам проверки система выдает подробный отчет, содержащий перечень всех найденных ошибок, требующих последующего исправления. Это позволяет устранить проблему с файлом до выхода в эфир, минимизировать репутационные и финансовые риски вещателя или производителя контента.

RANGER Neo

Семейство приборов PROMAX (Испания) пополнилось линейкой анализаторов RANGER Neo, состоящей из шести приборов различного класса.

Новые анализаторы позволяют производить измерения и запись сигналов всех ныне существующих каналов передачи изображения и радио, включая DVB, IPTV, OTT, DAB, Wi-Fi, декодирование HEVC UHD в реальном времени, прием RF-сигналов по оптике, дескремблирование и многое другое.

Актуальные на сегодня измерения в цифровом эфирном вещании позволяют производить анализ T2MI-пакетов, деинкапсуляцию PLP, анализ транспортных потоков, сетевой задержки в SFN DVB-T2, GPS драйв-тест и т.д. Спутниковые измерения производятся в широком частотном диапазоне 250–2500 МГц, включая перспективный стандарт DVB-S2 Multistream.

Все приборы оснащены 7" HD-сенсорным дисплеем и позволяют производить дистанционные измерения через WEB. Время работы от аккумуляторов до четырех часов.

Loudness Analyzer "Теком"

Решение для измерения и нормализации громкости аудио- и видеофайлов. За основу берется значение интегральной громкости, которое при необходимости корректируется в соответствии с методикой ФАС России и стандартами ITU-R BS.1770 и EBU R128. Программа работает в ручном и в автоматическом режиме. Функция маппинга позволяет измерять и нормализовать уровень громкости многоканального аудио. Пороговые значения громкости задаются самим пользователем. В видеоплеер приложения можно загрузить контрольную запись эфира, разметить ее по кадрам и проанализировать громкость фрагментов.

В 2016 году в результате технологического партнерства с ведущим производителем аудиопроцессоров Jünger Audio были разработаны новые продукты:

• LA Playout, приложение, обеспечивающее быструю проверку громкости эфира на основе анализа данных аудиопроцессоров Jünger Audio и систем автоматизации вещания;

• LA Production, приложение со встроенным видеоплеером, в дополнение к анализу еще и нормализующее уровень громкости, используя оригинальную технологию измерения и нормализации звука Level Magic™.

AJA KUMO

Семейство компактных, надежных и гибких SDI-роутеров AJA KUMO поддерживают полный спектр стандартов SDI, HD-SDI, 3G SDI, обеспечивают высочайшее качество сигнала (превышающее требования SMPTE) и осуществляют эффективное управление маршрутизацией.

AJA KUMO имеют инновационную архитектуру и отличаются гибкостью конфигурирования. В своей конструкции они используют элементы премиум-качества, что в сочетании с резервированием источников питания гарантирует бесперебойную работу устройств даже при выходе из строя одного из источников питания.

Кроссировочная матрица KUMO позволяет направлять сигнал с любого входа на любой выход. Сигнал также может быть направлен на несколько выходов без необходимости в дополнительных патч-панелях или усилителях.

KUMO могут быть настроены для работы в локальной сети или использоваться как независимые устройства. Благодаря встроенной OS Linux и поддержке протоколов HTTP, Bonjour и Zeroconf этими роутерами можно легко управлять через локальную сеть при помощи Web-браузера без дополнительного ПО. Для управления также можно использовать 1RU-панель KUMO CP (опция), которая может работать как независимое или как сетевое устройство. Одна панель позволяет управлять четырьмя роутерами.

Роутеры AJA KUMO легко интегрируются в существующую инфраструктуру при использовании Grass Valley Native Protocol через RS-422- или Ethernet. Они прекрасно подойдут для любой вещательной/продакшн/постпродакшн-студии. Компактный корпус толщиной 1.5" позволяет использовать KUMO в мобильных монтажных студиях и ПТС.

В семейство AJA KUMO входят четыре модели: KUMO 6464 (64 I/O 3G-SDI), KUMO 3232 (32 I/O 3G-SDI), KUMO 1616 (16 I/O 3G-SDI), KUMO 1604 (16 In и 4 Out 3G-SDI).