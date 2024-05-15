ЕНПФ успешно прошел международный аудит

ЕНПФ сообщает, что успешно прошел внешний ресертификационный аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта менеджмента качества ISO 9001:2015 без обнаружения несоответствий.

ISO 9001 - это признанный во всем мире стандарт управления качеством. Он помогает организациям всех отраслей улучшать свою работу, соответствовать ожиданиям клиентов и демонстрировать свою приверженность качеству. Его требования определяют порядок создания, внедрения, поддержания и постоянного улучшения системы менеджмента качества (СМК).

Чтобы соответствовать требованиям данного международного стандарта, организации необходимо планировать и предпринимать действия, используя все возможности и учитывая риски. Своевременное реагирование на них создает основу для повышения результативности системы менеджмента качества, достижения более высоких результатов и предотвращения негативных последствий. Одними из основных принципов менеджмента качества для того, чтобы высшее руководство могло руководствоваться ими с целью улучшения деятельности организации, были определены - ориентация на потребителя, лидерство руководителя, системный подход к менеджменту, постоянное улучшение качества предоставляемых услуг в интересах потребителей. Эти принципы образуют основу для стандартов системы менеджмента качества, входящих в ISO 9001.



В ходе прошедшего аудита были отмечены такие сильные стороны в работе ЕНПФ как открытая атмосфера, слаженный и профессиональный коллектив, грамотная политика высшего руководства в вопросах системы менеджмента и управления деятельностью организации с акцентом на интересы вкладчиков, результативное применение современной практики решения возникающих проблем, а также рост цифровизации услуг. Кроме того, положительным аспектом в итоговом отчете аудиторами было отмечено стремление Фонда во внедрении СМК на основе ISO 9001, в том числе в постоянном поддержании и улучшении инфраструктуры Фонда, широком использовании IT-технологий для решения внутренних процессов, а также высокую квалификацию и компетентность персонала. Независимые аудиторы также положительно отметили механизм анализа обращений, поступающих в Фонд по различным каналам связи с использованием современной методологии оценки.



По результатам аудита не было выявлено ни одного несоответствия либо отклонения от требований стандарта ISO 9001:2015 и в знак подтверждения Фонд получил соответствующий международный сертификат, тем самым подтвердив соответствие системы менеджмента качества международным стандартам. Напомним, что в 2021/2023 годах, Фонд также успешно проходил внешние ресертификационные аудиты на соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Стоит отметить, что ЕНПФ продолжает разрабатывать и улучшать систему менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта. Исходя из этого, руководство Фонда демонстрирует свое лидерство и приверженность системе менеджмента качества посредством принятия на себя ответственности за результативность, а также за распространение в коллективе понимания важности соответствия международным требованиям. Процессный подход охватывает систематическое выявление и менеджмент процессов и их взаимодействия, чтобы достичь желаемых результатов в соответствии с политикой в области качества и стратегическим направлением организации.

Ресертификационный аудит был проведен в подразделениях Центрального аппарата АО "ЕНПФ" и филиале в г. Алматы. Пройдя данный аудит, Фонд в очередной раз подтвердил, что постоянно совершенствует систему менеджмента, тем самым продолжая своё развитие и постоянно повышая качество оказываемых пенсионных услуг.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы "Национальный фонд – детям". (Подробнее на www.enpf.kz).

