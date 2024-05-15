ЕНПФ успешно прошел международный аудит
ISO 9001 - это признанный во всем мире стандарт управления качеством. Он помогает организациям всех отраслей улучшать свою работу, соответствовать ожиданиям клиентов и демонстрировать свою приверженность качеству. Его требования определяют порядок создания, внедрения, поддержания и постоянного улучшения системы менеджмента качества (СМК).
Чтобы соответствовать требованиям данного
международного стандарта, организации необходимо планировать и предпринимать
действия, используя все возможности и учитывая риски. Своевременное
реагирование на них создает основу для повышения результативности системы
менеджмента качества, достижения более высоких результатов и предотвращения
негативных последствий. Одними из основных принципов менеджмента качества для
того, чтобы высшее руководство могло руководствоваться ими с целью улучшения
деятельности организации, были определены - ориентация на потребителя,
лидерство руководителя, системный подход к менеджменту, постоянное улучшение
качества предоставляемых услуг в интересах потребителей. Эти принципы образуют
основу для стандартов системы менеджмента качества, входящих в ISO 9001.
В ходе прошедшего аудита были
отмечены такие сильные стороны в работе ЕНПФ как открытая атмосфера, слаженный
и профессиональный коллектив, грамотная политика высшего руководства в вопросах
системы менеджмента и управления деятельностью организации с акцентом на
интересы вкладчиков, результативное применение современной практики решения
возникающих проблем, а также рост цифровизации услуг. Кроме того, положительным аспектом в итоговом отчете аудиторами было
отмечено стремление Фонда во внедрении СМК на основе ISO 9001, в том числе в
постоянном поддержании и улучшении инфраструктуры Фонда, широком использовании
IT-технологий для решения внутренних процессов, а также высокую квалификацию и
компетентность персонала. Независимые аудиторы также
положительно отметили механизм анализа обращений, поступающих в Фонд по
различным каналам связи с использованием современной методологии оценки.
По результатам аудита не было выявлено ни одного несоответствия либо отклонения от требований стандарта ISO 9001:2015 и в знак подтверждения Фонд получил соответствующий международный сертификат, тем самым подтвердив соответствие системы менеджмента качества международным стандартам. Напомним, что в 2021/2023 годах, Фонд также успешно проходил внешние ресертификационные аудиты на соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.
Стоит отметить, что ЕНПФ продолжает разрабатывать и улучшать систему менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта. Исходя из этого, руководство Фонда демонстрирует свое лидерство и приверженность системе менеджмента качества посредством принятия на себя ответственности за результативность, а также за распространение в коллективе понимания важности соответствия международным требованиям. Процессный подход охватывает систематическое выявление и менеджмент процессов и их взаимодействия, чтобы достичь желаемых результатов в соответствии с политикой в области качества и стратегическим направлением организации.
Ресертификационный аудит был проведен в подразделениях Центрального аппарата АО "ЕНПФ" и филиале в г. Алматы. Пройдя данный аудит, Фонд в очередной раз подтвердил, что постоянно совершенствует систему менеджмента, тем самым продолжая своё развитие и постоянно повышая качество оказываемых пенсионных услуг.
ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на
базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является
Правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного
имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан.
Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный
Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет
привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов
работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных
пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов,
сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по
гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей
обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики
Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках
второго уровня Республики Казахстан", обеспечивает осуществление
пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых
требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные
счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в
порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы "Национальный
фонд – детям". (Подробнее на www.enpf.kz).
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