Рекорд "Барселоны" пал: "Бавария" выиграла чемпионат мира

Германская "Бавария" со счетом 1:0 обыграла мексиканский клуб "Тигрес" в финале клубного чемпионата мира по футболу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Встреча прошла на стадионе "Эдьюкейшн Сити", который станет одной из восьми арен чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Единственный гол на 59-й минуте забил Бенжамен Павар.

"Тигрес" впервые завоевали серебряные медали турнира. Команда получила право на участие в соревновании на правах победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

Мюнхенская "Бавария" повторила рекорд "Барселоны" по количеству трофеев за один календарный год.

11 февраля немецкая команда завоевала шестой трофей за календарный год, выиграв клубный чемпионат мира. До этого "Бавария" становилась победителем чемпионата Германии, Кубка и Суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА. Мюнхенский клуб официально стал сильнейшим по итогам сезона-2019/20.

Таким образом, немецкий клуб повторил достижение каталонской команды сезона 2009/10.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проводился). Самой титулованной командой является испанский "Реал", который завоевал трофей четыре раза.