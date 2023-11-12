Овечкин оформил дубль и повторил рекорд легендарного Гретцки

Александр Овечкин забил 825-й и 826-й голы в НХЛ. До легендарного рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забить 68 шайб, сообщает Zakon.kz.

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Овечкин за "Вашингтон" сделал дубль в игре регулярного чемпионата с "Айлендерс". Первой шайбой российский хоккеист открыл счет матча.





Матч завершился со счетом 4:1. Последнюю шайбу в нем также забросил Овечкин, второй раз он поразил пустые ворота, тем самым повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ – 56 шайб.

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Овечкин занимает 2-е место по числу заброшенных шайб в истории регулярок НХЛ (826). Лидирует Уэйн Гретцки (894).

