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Овечкин оформил дубль и повторил рекорд легендарного Гретцки

Александр Овечкин Фото: Instagram/capitals
Александр Овечкин забил 825-й и 826-й голы в НХЛ. До легендарного рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забить 68 шайб, сообщает Zakon.kz.

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Овечкин за "Вашингтон" сделал дубль в игре регулярного чемпионата с "Айлендерс". Первой шайбой российский хоккеист открыл счет матча.


Матч завершился со счетом 4:1. Последнюю шайбу в нем также забросил Овечкин, второй раз он поразил пустые ворота, тем самым повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ – 56 шайб.

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Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Овечкин занимает 2-е место по числу заброшенных шайб в истории регулярок НХЛ (826). Лидирует Уэйн Гретцки (894).

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